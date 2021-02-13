На Украине завершилась работа миссии МВФ

На Украине без результата завершилась работа миссии Международного валютного фонда. В МВФ отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

С таким заявлением выступил постпред МВФ в стране Йост Люнгман.