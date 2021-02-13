На Украине без результата завершилась работа миссии Международного валютного фонда. В МВФ отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.
С таким заявлением выступил постпред МВФ в стране Йост Люнгман.
"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс на пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", — отметил представитель фонда.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.