Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Европа совместно с Украиной работают на разрушение отношений между Россией и Евросоюзом.
Политик напомнил, что в Совбезе ООН в невыполнении минских соглашений и блокировке решения конфликта на юго-востоке Украины обвинили Россию.
"Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны. Которую они потеряли", — отметил Косачев.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.