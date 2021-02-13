Косачев: Европа и Украина разрушают отношения России с ЕС

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Европа совместно с Украиной работают на разрушение отношений между Россией и Евросоюзом.

Политик напомнил, что в Совбезе ООН в невыполнении минских соглашений и блокировке решения конфликта на юго-востоке Украины обвинили Россию.