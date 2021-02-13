Зеленский не смог отличить Непал от Китая

Украинский лидер Владимир Зеленский решил поздравить в социальных сетях жителей Китая с Китайским Новым годом, который в текущем году празднуется 21 февраля.

"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны", — написал президент.

Однако к тексту была прикреплена фотография площади Дурбар в столице Непала Катманду. Когда на ошибку обратили внимание журналисты и пользовали соцсетей, публикация была удалена. Затем пост вернули, но уже без изображения.