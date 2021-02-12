Шведский метод: за решение социальных проблем заплатит население

Шведские власти, похоже, нашли простой и легко реализуемый способ получения денег, нужных для решения социальных проблем. Заплатит, передаёт издание Fria Tider, население страны.

Журналисты Fria Tider приводят в пример данные от министра финансов Швеции Магдалены Андерссон. Чиновник уверена, что рост налогов поможет решить такие вопросы, как рост безработицы и преступности.

По данным журналистов, вышеуказанные проблемы в стране действительно вышли на весьма опасный уровень, также к ним добавилась и "политика экономии": власти в буквальном смысле просят граждан не пылесосить, чтобы сэкономить электроэнергию.

"Экономический разрыв в стране и сейчас слишком велик, однако он может ещё сильнее увеличиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Выход из данной ситуации заключается в росте налогообложения. Прежде всего, стоит обложить повышенными налогами так называемых богатых шведов", — приводят мнение Андерссон СМИ.

Прочитавшие материал об идее Андерсон люди остались далеко не в восторге. Под записью в Twitter политика, к которой был приложен материал, неравнодушные дали более "практичные" советы.