Жительница города Жолква Львовской области (Западня Украина) стало плохо с сердцем. Она вызвала "скорую помощь".

Прибывшие на вызов врачи не смогли подъехать к дому пациентки, сообщает rusvesna.

Дело в том, что коммунальные службы не смогли справились со снежными завалами. Кроме того, ситуацию ухудшило отсутствие нормальных дорог. В итоге медикам пришлось посадить женщину с инфарктом в сани и дотащить до машины. Сколько времени врачи тащили пациенту неизвестно.

Подвиг врачей вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета: они назвали состояние украинской медицины катастрофичным.

"Как тебе такое, Илон Маск";

"Было бы смешно, если бы на кону не была человеческая жизнь";

"21 век. Позор таким властям, которые не могут сделать нормальные дороги", — возмутились пользователи.