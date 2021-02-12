Продолжается работа Всебелорусского народного собрания (ВНС): Александр Лукашенко объяснил, как будут разрабатывать новую Конституцию страны. По его мнению, важно обойтись без метода "ломать и крошить".
Лукашенко сообщил, что создавать новый основной закон страны будут аккуратно и осторожно. По уточнённым данным, работа над предложениями по изменению будет вестись как минимум до конца 2021 года. При этом референдум по Конституции может оказаться совмещён с выборами.
"В эти минуты неопределённости нашего будущего мы как никогда должны быть аккуратны, осторожны и едины. Не время сегодня ломать и крошить.
Создавая новую Конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно. Не время для сомнительных экспериментов", — уточнил Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко получил очередную нелестную характеристику от Светланы Тихановской: политик обвинила президента в том, что он считает Белоруссию "личным колхозом".
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