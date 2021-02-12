Лавров оценил, как приход Байдена повлияет на отношения РФ и США

Мнением о том, поможет ли уход Трампа и приход Байдена наконец решить некоторые спорные вопросы между РФ и США, поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что приход Байдена не особо повлияет на обсуждение спорных вопросов, однако подчеркнул: диалог стоит продолжать.

"По-моему, нормальный был разговор. Согласились с тем, что у нас очень много проблем… Да, по большинству из этих проблем мы едва ли согласимся. Но очевидна неизбежность необходимости продолжать диалог по стратегической стабильности, попытаться исправить разрушительные действия, предпринятые "разоруженцами" предыдущей администрации США", — уточнил Лавров в рамках шоу YouTube-канала "Соловьёв Live".

Положительные моменты, напомнил Лавров, уже есть: например, успешно закончены работы по продлению ДСНВ (СНВ-3).