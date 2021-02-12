Экс-министр сравнила рейтинг Зеленского с обезжиренным кефиром

Политика Владимира Зеленского в последнее время вызывает удивление и непонимание не только среди избирателей, но и среде политиков страны. О шансах Зеленского на второй срок рассказала бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

По мнению Лукаш, которое она озвучила на канале "НАШ", рейтинг Зеленского можно сравнить с рейтингом обезжиренного кефира.

"Я утверждаю, что он не изберётся и не уверена, что досидит первый срок", — заявила она.

На текущий момент у Зеленского осталось всего два "столпа", на которых держится его власть. Это факт его законного избрания и "олигархический консенсус".

"Но у президентов есть одна ахиллесова пята — это их рейтинг. И сейчас… мы видим пикирующий вниз рейтинг… Он ещё немножечко посидит и придёт к рейтингу обезжиренного кефира", — резюмировала Лукаш.

Напомним, что согласно последним опросам, президенту не доверяет 58% украинцев (данные соцгруппы "Рейтинг").