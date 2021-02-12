В Тбилиси устроили "марш неповиновения" карантинным мерам

Очередная акция протеста прошла ночью с 11 на 12 февраля в столице Грузии. По уточнённым данным, её участники требовали отмены карантинных мер и устроили "марш неповиновения".

Как передаёт канал "Мтавари архи", митинг стартовал рядом со зданием парламента Грузии. После того, как начался комендантский час, протестующие вышли на "марш неповиновения", который завершился в районе офиса правящей партии страны ("Грузинская мечта").

Собравшись у офиса, нарушители решили написать на асфальте несколько "сообщений", но выбил оперативно остановлены полицейскими. По итогам стычки пострадал один человек, ему оказали помощь.

Далее, уточняют СМИ страны, часть протестующих пошла в сторону здания МВД, чтобы выразить протест и этому ведомству. Как оказалось, собравшиеся недовольны медленной работой полиции по недавнему резонансному делу о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней и хотят ухода в отставку главы МВД Вахтанга Гомелаури.