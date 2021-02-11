Вашингтон снова лезет в дела Анкары: МИД Турции не в восторге

"Беспокойство" Вашингтона за турецкого правозащитника Османа Кавалу переходит рамки дипломатического этикета, уверены в Анкаре. Штаты попросили "не вмешиваться" в дела, которые остаются прерогативой властей Турции.

Напомним, что Османа Кавалу обвиняют в "попытке свержения конституционного строя" и организации протестов, которые прошли в 2013 году в парке Гези (Стамбул). В худшем случае обвиняемому грозит пожизненный срок.

США, конечно, не могли пройти мимо ситуации и попросили освободить правозащитника. Вот как отреагировал на эту просьбу официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой:

"Мы ответили на заявление госдепартамента США с призывом освободить (правозащитника) Османа Кавалу ещё 28 июля 2020 года. Напоминаем, что второе заявление такого же содержания несовместимо с принципом верховенства закона".

Также в Анкаре напомнили Вашингтону, что работу по процессу ведётся через независимые суды. Турция остаётся правовым государством, и другие страны не могут "отдавать распоряжения турецким судам о судебных разбирательствах".