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Шведский фронт: Стокгольм оказался в центре "5G-битвы" КНР и ЕС

Мир

Если попробовать провести виртуальную "линию фронта" в "битве за 5G" между Китаем и Евросоюзом, то её центром окажется Швеция. Как именно Стокгольм противостоит Пекину?

Шведский фронт: Стокгольм оказался в центре "5G-битвы" КНР и ЕС

История "нелюбви" между Пекином и Стокгольмом началась в 2015 году с торгового скандала. В Китае тогда задержали торговца книгами Гуй Минхая, гражданина Швеции.

По уточнённым данным, Пекину не понравились новые материалы Минхая для книги: торговец и по совместительству писатель планировал рассказать много интересного о китайских политических элитах. К конце концов, после долгих разбирательств Минхая "частично освободили" — на 2018 год он жил в Китае и был "под наблюдением".

Расстроенные шведы ждали возможности для ответного удара, и она появилась с разрастанием скандала о "5G-монополии". Многие страны ЕС, Штаты и Великобритания заявили: китайское оборудование под 5G подавляет аналоги конкурентов, в результате чего инфраструктура начинает зависеть от Пекина.

Стокгольм отреагировал мгновенно: сначала запретил работу на своей территории Huawei и ZTE, а затем обвинил Китай в шпионаже.

"Влияние китайского государства на частный сектор страны создает сильные стимулы для компаний действовать в соответствии с целями национальной стратегии Коммунистической партии Китая.

Служба безопасности Швеции считает, что китайское государство и службы безопасности могут влиять и оказывать давление на Huawei и ZTE", — заявило Управление почты и связи Швеции.

От "озабоченности", которую выразили в Пекине, шведы отмахнулись: по мнению шведского МИД, всё было в рамках закона. В официальном заявлении министерство уточнило: "…решения регулирующего органа в сфере телекоммуникаций принимаются на основе законодательства".

При этом в Huawei старались развернуть ситуацию в свою пользу через суд, но и там потерпели фиаско. Неоднократно поданные иски ничего не давали, а компания между тем выбыла из аукциона частотных диапазонов, который очень важен для развёртывания инфраструктуры.

Так что "маленькая, но гордая" Швеция стала отличным примером для всех, кто любит антикитайскую риторику. Не так страшен Пекин, как его малюют, намекают шведы.

Автор: Константин Шапров
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