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В Швеции продаётся квартира за девять рублей

Мир » Европа

В шведском городе Сурселе продаётся квартира стоимость одна крона (около девяти российских рублей). О необычном предложении сообщает SVT Nyheter.

Владельцы недвижимости опубликовали объявление ещё 14 января, но желающих приобрести объект пока не нашлось.

Несколько лет назад муниципалитет с целью поддержки местного жилищно-строительного кооператива выкупил несколько квартир и сдал их в субаренду.

Затем было принято решение продать эти объекты.

В квартирах есть все необходимые удобства для комфортной жизни.

Квартиры расположены трёхэтажном доме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как выглядит дом на колёсах изнутри.

 

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Автор: Снежана Шахова
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