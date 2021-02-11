В шведском городе Сурселе продаётся квартира стоимость одна крона (около девяти российских рублей). О необычном предложении сообщает SVT Nyheter.
Владельцы недвижимости опубликовали объявление ещё 14 января, но желающих приобрести объект пока не нашлось.
Несколько лет назад муниципалитет с целью поддержки местного жилищно-строительного кооператива выкупил несколько квартир и сдал их в субаренду.
Затем было принято решение продать эти объекты.
В квартирах есть все необходимые удобства для комфортной жизни.
Квартиры расположены трёхэтажном доме.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как выглядит дом на колёсах изнутри.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.