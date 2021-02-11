Первые телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпиня можно назвать позитивными, причём не только для данных стран, но и для всего мира.
Как передаёт Центральное телевидение Китая, лидеры США и КНР побеседовали о некоторых вопросах, "представляющих взаимный интерес".
Джо Байден поздравил жителей Китая с Новым годом, который в КНР традиционно отмечают согласно лунному календарю. В этом году праздник состоится в ночь на 12 февраля. Си Цзиньпин, в свою очередь, поздравил американского коллегу с вступлением в должность.
"Лидеры двух стран считают, что сегодняшний телефонный разговор — позитивный сигнал для всего мира.
Стороны договорились поддерживать тесный контакт по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес", — сообщили на телевидении.
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