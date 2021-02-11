Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Ребёнок из многодетной семьи свёл счёты с жизнью в Красноярском крае
В МВФ рассчитали опасную для России цену не нефть
Когда папа — нарцисс: Максим Галкин объявил себя гением года
Виталина Цымбалюк-Романовская сфотографировалась в купальнике-невидимке
Сотрудницу полиции из Хабаровска уволили за ролик в TikTok
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
В Германии снова продлили жёсткий локдаун
В Ставрополе опровергли сообщения о подмене тел детей куклами
В Воронеже задержали обвиняемого в убийстве учительницы

За идеалы и правду: в США хотят создать ещё одну партию

Мир

Из политики Трампа временно "ушли", однако дело его живёт: некоторые республиканцы задумались о создании новой партии. Как оказалось, они хотят "восстановить" принципы, "разрушенные" Трампом.

За идеалы и правду: в США хотят создать ещё одну партию

Как передаёт Reuters, речь идёт примерно о 120 республиканцах, которые при Трампе занимали те или иные посты. Они недовольны тем, как Трамп рушил "идеи принципиального консерватизма" и хотели бы организовать "партию, приверженную идеалам".

"…значительная часть Республиканской партии становится более радикальной и угрожает американской демократии.

[Новая] партия должна подтвердить свою приверженность правде, разуму и основополагающим идеалам", — сообщил независимый политик Эван Макмаллин.

Как оказалось, работа идёт весьма активно: пятого февраля будущие "новопартийцы" проверил видеоконференцию по ключевым вопросам и решили, что у них есть два варианта действий:

  • совершенно новая правоцентристская партия;
  • фракция в рамках Республиканской партии.
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
За идеалы и правду: в США хотят создать ещё одну партию
Ребёнок из многодетной семьи свёл счёты с жизнью в Красноярском крае
В МВФ рассчитали опасную для России цену не нефть
Когда папа — нарцисс: Максим Галкин объявил себя гением года
Пелоси объяснила опасность оправдания Трампа
Виталина Цымбалюк-Романовская сфотографировалась в купальнике-невидимке
Сотрудничеству Китая и Белоруссии помог "Великий Камень"
Увольнение Лэмпарда и приход Тухэля: как изменится клуб Абрамовича
Сотрудницу полиции из Хабаровска уволили за ролик в TikTok
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
Популярное
Российский шоу-бизнес
Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой

Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.

Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой
Элита "Золотого миллиарда" захватывает власть
Мир. Новости мира
Элита "Золотого миллиарда" захватывает власть
Российский шоу-бизнес
Павловский рассказал, кто из певцов на самом деле нравится Путину
Бывший СССР
Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже
Любовь Степушова Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти не стали разгонять акции в поддержку Путина Василий Амирджанов Олег Артюков "Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля Олег Артюков
Здоровье и профилактика
Невролог Аминат Долова перечислила семь признаков "тихого инсульта"
Российский шоу-бизнес
Эвелина Блёданс отметила международный день стриптиза в бумажных трусах
Два этажа и панорамные окна: Барановская с детьми переехала в новый дом
Российский шоу-бизнес
Два этажа и панорамные окна: Барановская с детьми переехала в новый дом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников