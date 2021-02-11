За идеалы и правду: в США хотят создать ещё одну партию

Из политики Трампа временно "ушли", однако дело его живёт: некоторые республиканцы задумались о создании новой партии. Как оказалось, они хотят "восстановить" принципы, "разрушенные" Трампом.

Как передаёт Reuters, речь идёт примерно о 120 республиканцах, которые при Трампе занимали те или иные посты. Они недовольны тем, как Трамп рушил "идеи принципиального консерватизма" и хотели бы организовать "партию, приверженную идеалам".

"…значительная часть Республиканской партии становится более радикальной и угрожает американской демократии. [Новая] партия должна подтвердить свою приверженность правде, разуму и основополагающим идеалам", — сообщил независимый политик Эван Макмаллин.

Как оказалось, работа идёт весьма активно: пятого февраля будущие "новопартийцы" проверил видеоконференцию по ключевым вопросам и решили, что у них есть два варианта действий: