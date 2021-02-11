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Пелоси объяснила опасность оправдания Трампа

Мир

Оправдание Трампа по делу об импичменте может оказаться гораздо более опасным итогом, чем кажется на первый взгляд. Если политики решат "простить" бывшего президента, в будущем это может негативно повлиять на американское общество.

Пелоси объяснила опасность оправдания Трампа

Объяснить, чем же опасно "прощение" Трампа, решила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Она отметила, что в будущем может возникнуть схожая ситуация с беспорядками, и очередного президента, как и Трампа, ничто не удержит от их "разжигания".

"Свидетельств виновности президента Трампа более чем достаточно.

Если будущие президенты будут знать, что они могут подстрекать к мятежу в последние дни на своём посту и уйти от ответственности за это, мы тем самым даём зелёный свет опасным злоупотреблениям властью.

Сенат должен осудить президента Трампа и запретить ему занимать посты в будущем", — написала Пелоси в Twitter.

Автор: Константин Шапров
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