Оправдание Трампа по делу об импичменте может оказаться гораздо более опасным итогом, чем кажется на первый взгляд. Если политики решат "простить" бывшего президента, в будущем это может негативно повлиять на американское общество.
Объяснить, чем же опасно "прощение" Трампа, решила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Она отметила, что в будущем может возникнуть схожая ситуация с беспорядками, и очередного президента, как и Трампа, ничто не удержит от их "разжигания".
"Свидетельств виновности президента Трампа более чем достаточно.
Если будущие президенты будут знать, что они могут подстрекать к мятежу в последние дни на своём посту и уйти от ответственности за это, мы тем самым даём зелёный свет опасным злоупотреблениям властью.
Сенат должен осудить президента Трампа и запретить ему занимать посты в будущем", — написала Пелоси в Twitter.
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