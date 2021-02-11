Пелоси объяснила опасность оправдания Трампа

Оправдание Трампа по делу об импичменте может оказаться гораздо более опасным итогом, чем кажется на первый взгляд. Если политики решат "простить" бывшего президента, в будущем это может негативно повлиять на американское общество.

Объяснить, чем же опасно "прощение" Трампа, решила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Она отметила, что в будущем может возникнуть схожая ситуация с беспорядками, и очередного президента, как и Трампа, ничто не удержит от их "разжигания".