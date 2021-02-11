Саакашвили: СП-2 "задвинет" Украину на задворки геополитики

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен: геополитическое значение Украины после начала работы газопровода "Северный поток — 2" уменьшится.

Михаил Саакашвили

По его мнению, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска "Северного потока — 2" сохранится, нельзя.

"То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока — 2" будет уменьшаться — это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород", — передает РИА "Новости" слова Саакашвили.

При этом он не забыл обвинить Россию в том, что она якобы хочет "перекрыть для Украины" Черное море, так как на юге сосредоточены основные залежи "зеленого" водорода, которые "Россия мечтает осваивать единолично".

К слову, о том, что Украина надеется стать одним из ключевых игроков "зеленой энергетики" чиновники Незалежной говорят уже довольно давно, надеясь "вписаться в тренд":

Зачем Запад продвигает зелёную энергетику

О сохранении окружающей среды и зелёной энергетике в прямом эфире программы "Точка зрения" свое мнение высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий (Украина) Дмитрий Марунич. Джо Байден сразу же полностью изменил политику США в области энергетики. Поставлена амбициозная задача к 2035 году вырабатывать 100% американской электроэнергии из чистых источников. Достижима ли цель?

Ведь сейчас, согласно отчету Управления энергетической информации США, солнечная и ветровая энергия составляют соответственно 1% и 3% от всей энергии в США. Уголь, нефть и природный газ по-прежнему безраздельно доминируют. Они дают 79% энергии. Что стоит за этой политикой? Почему население на Западе поддерживает зеленых на выборах, хотя такая электроэнергия получается дорогой?

Почему центральные банки и другие инвесторы раздувают зелёный пузырь на фондовых биржах? Не проиграют ли западные страны развивающимся, в первую очередь Индии и Китаю, которые будут продолжать использовать дешёвые углеводороды и производить более конкурентную продукцию. Как Россия и Украина будут подстраиваться под этот тренд западных стран? Или им подстраиваться не нужно? Почему водородная и ядерная энергетика не входят в чистую?

зеленая энергетика

— Дмитрий, еще совсем недавно нефть торговалась по отрицательным ценам, то есть — надо было еще доплачивать, чтобы ее продать. Сейчас ее цена уже приближается к 60 долларам за баррель и даже уходит дальше. Причиной называют приход к власти новой Администрации в США Джо Байдена, и резкий разворот от программы Трампа на добычу сланцевых углеводородов методом разрыва.

Кроме того, вводились санкции, чтобы поднимать позиции американских нефте- и газодобытчиков. Но вдруг — разворот на 180 градусов. Байден объявляет о возврате в Парижские соглашения, запрещает нефтепровод из Канады, аренду федеральных земель под разработку месторождений нефти и газа.

В результате компании, которые занимаются зеленой энергетикой, демонстрируют резкий рост акций. Хотя производство они не наращивают, просто формируется переток капиталов в экологические направления, разработку ветряной и солнечной энергии.

Байденом ставятся амбициозные задачи: исключить выбросы углекислого газа в электроэнергетической системе США к 35 году, к 50 году всю энергетику перевести на зеленые источники. Что это за тенденция в мире? Неужели в ближайшее время возможно отказаться от нефти и газа?

— На самом деле эта тенденция давно характерна, но только для части богатых стран Запада, прежде всего, США и Евросоюза. Там примерно одинаковые планы. В Европе тоже принята стратегия по декарбонизации, по максимальному сокращению выбросов СО2 и отходов использования ископаемых источников топлива, в частности в энергетике.

Они двигались примерно по одной и той же траектории, но Трамп вел несколько иную повестку и, по крайней мере, затормозил это движение. Теперь демократы опять демонстрирует желание Соединенных Штатов Америки вести прежнюю стратегию.

Вопрос в том, насколько быстро это получится, насколько эти планы реалистичны. Однозначного понимания нет. Я бы все-таки поостерегся сейчас давать прогнозы, что к 35 году они выйдут на нулевые выбросы СО2. В любом случае, автотранспорт все равно будет выбрасывать СО2.

— Что такое выбросы углекислого газа в электроэнергетической системе?

— Углеводороды, уголь и так далее сжигаются, в результате выбрасывается углекислый газ в атмосферу. Есть такая гипотеза, правда, в последние годы по этому поводу идет большое количество споров, что это провоцирует парниковый эффект, соответственно, глобальное потепление, изменения климата.

Может ли человек изменить климат?

Мы действительно уже заметили, что стали зимы теплее, изменился уровень грунтовых вод, есть проблемы в сельском хозяйстве. Климат действительно меняется у нас на глазах. Но нет однозначного мнения, чем это вызвано.

Ученые-климатологи спорят об этом. Многие считают, что есть множество гораздо более мощных природных факторов, а деятельность всего человечества — слишком мала, чтобы вызвать такие серьезные изменения.

Планов громадьё

Тем не менее, правительства развитых и богатых западных стран уже давно намереваются сначала минимизировать, а потом исключить выбросы СО2 и таким образом уменьшить влияние на климат.

Но есть большое количество государств, которые с этим не согласны, а главное это им просто не по карману. В Китае и Индии, между прочим, очень крупные экономики и намного большее количество людей проживает в этих государствах. Они таких целей пока не ставят, поскольку отказ от угля в Индии приведет просто к коллапсу.

Реальность непонятна

Поэтому с зеленой экономикой в глобальном масштабе — все сложно и неоднозначно. Возможно, богатые страны Запада будут идти по этому пути и добьются каких-то успехов. Но это опять же — только планы.

Более определенно об этом можно будет говорить не через год-два, а хотя бы после пяти-семи лет этих экспериментов. Тогда будут видны хотя бы первые, начальные результаты. Исходя из них можно будет составить хотя бы приблизительное понимание того, как эта ситуация будет складываться дальше.