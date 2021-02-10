Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Ценники "из Кремля": эксперт о масле, росте цен и госрегулировании
Матч Лиги чемпионов "Атлетико" - "Челси" перенесен из Мадрида
Мария Киселёва высмеяла Stand Up комиков в передаче "Слабое звено"
Водитель снегоуборщика из Приморья ударил ковшом по голове ребёнка
Сборная России по биатлону готовилась к чемпионату мира на базе НАТО
Битва купальников: Ксению Собчак перепутали с Анастасией Волочковой
Геннадий Онищенко призвал отменить масочный режим в России
Песков: мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля
Диетолог перечислила заболевания, провоцирующих снижение веса

В Иране опровергли канадские данные по катастрофе украинского "Боинга"

Мир

Представленная недавно запись, на которой якобы слышен диалог главы МИД Ирана по поводу крушения украинского "Боинга", вызвала негодование Тегерана. По мнению иранской стороны, достоверность записи под большим сомнением.

В Иране опровергли канадские данные по катастрофе украинского "Боинга"

Напомним, борт PS752 "Тегеран — Киев", принадлежащий МАУ (Международным авиалиниям Украины), потерпел крушение восьмого января 2020 года. В катастрофе погибли 176 человек, по уточнённым данным, самолёт сбили иранские военные из-за принятия его за "вражескую цель".

Новая запись, которой якобы владеют представители Канады, содержит сведения о том, какой точки зрения придерживается глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. На записи, утверждают в Канаде, слышны некие ранее неизвестные факты.

"Утверждения, сделанные в соответствующей статье, неверные, и высказывания, которые приписываются Зарифу, противоречат его культуре [речи].

Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности", — заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Власти Ирана, по его данным, сделают всё для оказания помощи семьям погибших, а также выполнят международные обязательства в полном объёме.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Геннадий Онищенко призвал отменить масочный режим в России
Песков: мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля
В Иране опровергли канадские данные по катастрофе украинского "Боинга"
Диетолог перечислила заболевания, провоцирующих снижение веса
Иду Галич вывели из себя слухи о ссоре с мужем на дне рождения сына
В день старта ЧМ по биатлону найдено три случая заражения COVID-19
Россиянам напомнили о правильной дезинфекции защитных масок
Два этажа и панорамные окна: Барановская с детьми переехала в новый дом
Российскому сельскому хозяйству предрекли гибель без мигрантов
Москвичей предупредили о мощном снегопаде
Популярное
Мир. Новости мира
Торг окончен: Курилы наши, как и Крым

Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.

Торг окончен: Курилы наши, как и Крым
Мясников: снижение веса может быть признаком рака поджелудочной железы
Здоровье и профилактика
Мясников: снижение веса может быть признаком рака поджелудочной железы
Мир. Новости мира
"Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля
Российский шоу-бизнес
Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой
Василий Амирджанов Власти не стали разгонять акции в поддержку Путина Василий Амирджанов Олег Артюков "Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля Олег Артюков Любовь Степушова В Норвегии не одобряют размещения бомбардировщиков США B-1B Lancer Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Соловьёв прокомментировал обвинения хозяина "виллы Навального"
Новости спорта
Российские лыжники не смогли завоевать медалей на старте юниорского ЧМ
Алексей Мухин: Навальный уже совсем потерял человеческий облик
Политика. Новости и аналитика
Алексей Мухин: Навальный уже совсем потерял человеческий облик
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников