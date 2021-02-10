В Иране опровергли канадские данные по катастрофе украинского "Боинга"

Представленная недавно запись, на которой якобы слышен диалог главы МИД Ирана по поводу крушения украинского "Боинга", вызвала негодование Тегерана. По мнению иранской стороны, достоверность записи под большим сомнением.

Напомним, борт PS752 "Тегеран — Киев", принадлежащий МАУ (Международным авиалиниям Украины), потерпел крушение восьмого января 2020 года. В катастрофе погибли 176 человек, по уточнённым данным, самолёт сбили иранские военные из-за принятия его за "вражескую цель".

Новая запись, которой якобы владеют представители Канады, содержит сведения о том, какой точки зрения придерживается глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. На записи, утверждают в Канаде, слышны некие ранее неизвестные факты.

"Утверждения, сделанные в соответствующей статье, неверные, и высказывания, которые приписываются Зарифу, противоречат его культуре [речи]. Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности", — заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Власти Ирана, по его данным, сделают всё для оказания помощи семьям погибших, а также выполнят международные обязательства в полном объёме.