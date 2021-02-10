"Коронавирусная аналитика" разведки США надоела даже ВОЗ

Обильный поток документов, в которых американские эксперты выдвигают теории о происхождении коронавируса, надоел даже экспертам ВОЗ. В ведомстве попросили другие страны "не полагаться на данные американской разведки".

С оценкой американской "аналитики" коронавируса выступил представитель команды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Дасзак. Он отметил, что разведка США получила множество неверных данных.

"Пожалуйста, не полагайтесь только на данные американской разведки: она стала более разобщённой, когда у власти находился Дональд Трамп, и откровенно ошиблась во многих аспектах", — уточнил Дасзак в Twitter.

Напомним, что ранее США активно обвиняли Китай в саботировании разработки вакцин и утаивании данных о заболеваемости в самом начале пандемии.