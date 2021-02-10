Обильный поток документов, в которых американские эксперты выдвигают теории о происхождении коронавируса, надоел даже экспертам ВОЗ. В ведомстве попросили другие страны "не полагаться на данные американской разведки".
С оценкой американской "аналитики" коронавируса выступил представитель команды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Дасзак. Он отметил, что разведка США получила множество неверных данных.
"Пожалуйста, не полагайтесь только на данные американской разведки: она стала более разобщённой, когда у власти находился Дональд Трамп, и откровенно ошиблась во многих аспектах", — уточнил Дасзак в Twitter.
Напомним, что ранее США активно обвиняли Китай в саботировании разработки вакцин и утаивании данных о заболеваемости в самом начале пандемии.
"К сожалению, у нас есть улики, свидетельствующие, что коммунистический Китай пытается саботировать работу [по созданию вакцины] или замедлить её", — заявил в прошлом году сенатор от республиканцев Рик Скотт для BBC.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.