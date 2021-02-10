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Правозащитники попросили Байдена отменить жестокий закон

Мир

Новая просьба для Джо Байдена и его команды поступила от организаций, которые борются за права человека. Президента попросили отменить закон о смертной казни.

Правозащитники попросили Байдена отменить жестокий закон

Напомним, что смертная казнь признана законной мерой в 28 из 50 штатов, то есть более чем в половине страны. Хотя о случаях смертных приговоров на федеральном уровне не слышно вот уже 17 лет, на уровне штатов такое наказание практикуется. Например, по данным за 2015 год, только в Калифорнии было вынесено 15 таких приговоров.

Среди вариантов казни в разное время фигурировали расстрел, повешение, электрический стул и смертельная инъекция.

По данным Associated Press, примерно 80 организаций составили и послали Байдену открытое письмо, в котором попросили как можно быстрее отменить смертные казни. Напомним, что Байден и сам обещал это сделать в ходе предвыборной кампании, так что, по идее, ему остаётся лишь завершить обещанное.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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