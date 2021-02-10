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Процесс по делу об импичменте Трампа стартовал с уроков истории

Мир

Несмотря на то что обвинения против Трампа и требования о процедуре импичмента базируются в основном на фактах о штурме Капитолия, в какой-то момент собравшиеся вспомнили Древнюю Грецию и Англию XVIII века.

Процесс по делу об импичменте Трампа стартовал с уроков истории

Обе стороны, пишет Politico, привели исторические примеры, чтобы подкрепить свои аргументы по ключевому вопросу. Звучит он так: позволяет ли Конституция проводить процедуру импичмента против Трампа, если он уже не президент.

Обвинение сослалось на на дело Уильяма Белнапа, военного министра, который ушёл в отставку за несколько минут до того, как Палата представителей Конгресса объявила ему импичмент в 1876 году.

Также вспомнили и о деле Уоррена Гастингса, бывшего британского чиновника, чей импичмент находился в стадии обсуждения на момент разработки Конституции (дело, к слову, затянулось на семь лет).

Главный юрист Трампа Брюс Кастор над таким "анализом" решил посмеяться и заявил, что данные факты — "подражание Англии".

"Мы закрепили в Конституции те самые концепции свободы, которые заставили нас отделиться от Великобритании. И я не могу поверить, что наши оппоненты цитируют подобные факты так, словно они представляют для нас ценность.

Если мы хотим использовать дореволюционную историю Великобритании, нам нужны парламент и король. К этому мы стремимся?

В последний раз орган, аналогичный Сенату США, был у вершины власти и обладал той же ответственностью в Афинах и Риме. Республики на протяжении всей истории всегда и без исключения страдали и рушились из-за внутренних споров", — заявил Кастор.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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