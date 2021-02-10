Процесс по делу об импичменте Трампа стартовал с уроков истории

Несмотря на то что обвинения против Трампа и требования о процедуре импичмента базируются в основном на фактах о штурме Капитолия, в какой-то момент собравшиеся вспомнили Древнюю Грецию и Англию XVIII века.

Обе стороны, пишет Politico, привели исторические примеры, чтобы подкрепить свои аргументы по ключевому вопросу. Звучит он так: позволяет ли Конституция проводить процедуру импичмента против Трампа, если он уже не президент.

Обвинение сослалось на на дело Уильяма Белнапа, военного министра, который ушёл в отставку за несколько минут до того, как Палата представителей Конгресса объявила ему импичмент в 1876 году.

Также вспомнили и о деле Уоррена Гастингса, бывшего британского чиновника, чей импичмент находился в стадии обсуждения на момент разработки Конституции (дело, к слову, затянулось на семь лет).

Главный юрист Трампа Брюс Кастор над таким "анализом" решил посмеяться и заявил, что данные факты — "подражание Англии".