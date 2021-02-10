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Всемирный банк даст Киеву 30 "бесплатных" миллионов: условие всего одно

Мир

Приятный "бонус" получат власти Украины от Всемирного банка. Как оказалось, стране дадут кредит на 90 млн долларов, который можно будет отдать лишь частично.

Всемирный банк даст Киеву 30 "бесплатных" миллионов: условие всего одно

Как передают из пресс-службы Министерства финансов Украины, кредит на 90 млн будет направлен на борьбу с пандемией коронавируса. Если Украина сможет обеспечить вакцинацию 10 млн своих граждан, то 30 млн можно будет не возвращать. Вопрос с кредитом поднимали ещё пятого февраля, решить его удалось оперативно.

Напомним, что ранее (девятого февраля) министр здравоохранения Украины Максим Степанов уточнил: все жители Украины получат вакцину в течение 2021 года.

Ранее по вопросу вакцин также давал комментарий президент страны, Владимир Зеленский. Политик отметил: российская вакцина не считается безопасной, поскольку нет нужных документов, и подчеркнул, что граждане страны — не подопытные кролики.

Автор: Константин Шапров
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