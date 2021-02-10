Всемирный банк даст Киеву 30 "бесплатных" миллионов: условие всего одно

Приятный "бонус" получат власти Украины от Всемирного банка. Как оказалось, стране дадут кредит на 90 млн долларов, который можно будет отдать лишь частично.

Как передают из пресс-службы Министерства финансов Украины, кредит на 90 млн будет направлен на борьбу с пандемией коронавируса. Если Украина сможет обеспечить вакцинацию 10 млн своих граждан, то 30 млн можно будет не возвращать. Вопрос с кредитом поднимали ещё пятого февраля, решить его удалось оперативно.

Напомним, что ранее (девятого февраля) министр здравоохранения Украины Максим Степанов уточнил: все жители Украины получат вакцину в течение 2021 года.

Ранее по вопросу вакцин также давал комментарий президент страны, Владимир Зеленский. Политик отметил: российская вакцина не считается безопасной, поскольку нет нужных документов, и подчеркнул, что граждане страны — не подопытные кролики.