Участок трубопровода "Северный поток-2", который проходит по территории Дании, будет закончен в апреле текущего года.
Об этом сообщил начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Александр Демченко.
"Как вы видели, из сообщения Nord Stream 2 AG следует, что продолжается строительство газопровода в водах Дании, это основной участок, который ещё не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка — апрель 2021 года", — пояснил представитель "Газпрома".
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