Строительство "Северного потока-2" в Дании завершат в апреле

Участок трубопровода "Северный поток-2", который проходит по территории Дании, будет закончен в апреле текущего года.

Об этом сообщил начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Александр Демченко.