Украина планирует ускорить процесс вступления в НАТО

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что у Украины появился реальный шанс вступить в НАТО из-за смены власти в Белом доме.

Похоже, что украинские политик решили воспользоваться этим шансом, поскольку власти уже планируют обсудить с представителями альянса ускорение процесса вступления в НАТО. Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.