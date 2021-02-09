Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что у Украины появился реальный шанс вступить в НАТО из-за смены власти в Белом доме.
Похоже, что украинские политик решили воспользоваться этим шансом, поскольку власти уже планируют обсудить с представителями альянса ускорение процесса вступления в НАТО. Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Следующие три дня наша делегация будет работать в Брюсселе. Будут переговоры с евроатлантическими структурами, Североатлантическим альянсом относительно вступления страны в НАТО, относительно ускорения этих процессов", — заявил премьер.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.