Депутаты Еврокомиссии хотят отставки Борреля за "ущерб репутации ЕС"

Несмотря на критику, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель пользуется "полной поддержкой" Урсулы фон дер Ляйен. Данные об этом пришли из секретариата ЕК.

Напомним, что ранее более 70 депутатов депутатов Европарламента призвали организовать отставку Борреля, потому что сочли его визит в Москву "унизительным".

"Боррель подвергается критике за то, что он молчал и даже улыбался, слушая Лаврова в ходе совместной пресс-конференции", — пишут в Politico.

На данный момент известно о группе из 73 депутатов Европарламента, которые жаждут отставки Борреля и даже подготовили специальное письмо. В нём они выражают обеспокоенность "унизительными событиями" во время визита Борреля в Москву.

«Неспособность Борреля отстаивать интересы и ценности Европейского Союза во время визита [в Москву] нанесла серьёзный ущерб репутации ЕС. Мы считаем, что глава Европейской комиссии должна принять меры, если Боррель не уйдёт в отставку по собственному желанию», - указано в письме.

Письмо было адресовано Урсуле фон дер Ляйен. Однако, выступая на ежедневной пресс-конференции ЕК, главный пресс-секретарь Эрик Мамер сообщил: фон дер Ляйен "полностью поддерживает Борреля".

Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС, в свою очередь сообщил: он тоже согласен с "молчаливой тактикой" Борреля.