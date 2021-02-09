Не оставляют попыток "пролезть" в НАТО украинские власти. Как оказалось, глава правительства Украины Денис Шмыгаль в составе украинской делегации обсудит этот вопрос в Брюсселе.
Данные озвучил сам Шмыгаль в ходе форума "Украина 30". Политик отметил, что среди прочих вопросов обязательно уточнит "ускорение" процедур, нужных для вступления в НАТО.
"Следующие три дня наша делегация будет работать в Брюсселе. Ббдут переговоры с евроатлантическими структурами, Североатлантическим альянсом относительно вступления страны в НАТО, относительно ускорения этих процессов", — уточнил Шмыгаль.
Также политик заявил, что планируется провести совместную пресс-конференцию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Она пройдёт по завершению "протокольных" мероприятий и переговоров.
Напомним, что ранее в Киеве заявили: смена администрации Вашингтона открывает перспективы для реальной работы по вступлению Украины в блок.
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