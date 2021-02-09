Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Житель Бурятии напал на судебного пристава с ножом и шилом
Невролог объяснила, почему пожилым людям не стоит смотреть телевизор
В МВД раскрыли, откуда телефонные мошенники звонят россиянам
Логинов выйдет на старт спринтерской гонки ЧМ в золотой майке
Стало известно, когда "Спутник V" смогут поставлять в ЕС
Соловьёв прокомментировал обвинения хозяина "виллы Навального"
Египет откроет курорты для российских туристов в марте
Троих детей, оплативших проезд, высадили из трамвая в Челябинске
"В кошки-мышки играть не станут": Песков о разгоне протеста 14 февраля

Кремль ответил на слова Зеленского о "кроликах"

Мир » Бывший СССР » Украина

Вчера президент Украины Владимир Зеленский ошарашил многих своим ответом на вопрос, почему украинские власти отказываются от российской вакцины "Спутник V".

Он заявил, что украинцы "не кролики", чтобы на них испытывать лекарства.

В Кремле же считают, что это мнение "абсолютного меньшинства". Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что на Украине есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной. И очевидно, что количество таких людей абсолютно немалое. Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, — это, наверное, позиция абсолютного меньшинства", — пояснил представитель Кремля.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
Владимир Круглый: "Пандемия ускорила процесс цифровизации России"
Кремль ответил на слова Зеленского о "кроликах"
У ресторана в центре Москвы двое неизвестных устроили стрельбу
Литва отказалась от покупки российской вакцины "Спутник V"
Роды в чуме: на Ямале врачи спасли недоношенного младенца
Пятидневная рабочая неделя в четыре дня? Всё возможно, но не для всех
Жириновский ответил на слова Зеленского о "кроликах"
Зеленский с протянутой рукой подобен Паниковскому
Московские загсы сняли ограничения на количество людей
Полицейские предотвратили заказное убийство 8-летнего ребёнка
Популярное
Мир. Новости мира
После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.

После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно
Как и где будет "сидеть" Алексей Навальный
Политика. Новости и аналитика
Как и где будет "сидеть" Алексей Навальный
Здоровье и профилактика
Британские врачи назвали предупреждающий признак инсульта
Бывший СССР
Казахский национализм: главные отличия от украинского
Руслан Веснянко Зеленский с протянутой рукой подобен Паниковскому Руслан Веснянко Усам Оздемиров Рынку жилья "сносит крышу" из-за ипотечного бума Усам Оздемиров Василий Амирджанов Выборы в Госдуму потребуют больше агитпропа Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Проект "Навальный" финансируется извне и внутри страны. Кем?
Политика. Новости и аналитика
Захарова оценила "ответ" МИД Испании Лаврову
По волнам его памяти: что Боррель написал о России и ЕС
Мир. Новости мира
По волнам его памяти: что Боррель написал о России и ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников