Вчера президент Украины Владимир Зеленский ошарашил многих своим ответом на вопрос, почему украинские власти отказываются от российской вакцины "Спутник V".
Он заявил, что украинцы "не кролики", чтобы на них испытывать лекарства.
В Кремле же считают, что это мнение "абсолютного меньшинства". Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что на Украине есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной. И очевидно, что количество таких людей абсолютно немалое. Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, — это, наверное, позиция абсолютного меньшинства", — пояснил представитель Кремля.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.