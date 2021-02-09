Кремль ответил на слова Зеленского о "кроликах"

Вчера президент Украины Владимир Зеленский ошарашил многих своим ответом на вопрос, почему украинские власти отказываются от российской вакцины "Спутник V".

Он заявил, что украинцы "не кролики", чтобы на них испытывать лекарства.

В Кремле же считают, что это мнение "абсолютного меньшинства". Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.