Украина готовится к силовой зачистке ДНР и ЛНР, а также к проведению полномасштабной войны с Россией. Об этом рассказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Так он прокомментировал антитеррористические учения СБУ, которые сейчас проходят в Харькове.
"Украинские спецслужбы сейчас проводят мероприятия в Харькове, чтобы потом проводить зачистку в Донецке и Луганске. Столкновение РФ и Украины практически неизбежно", — отметил Стрелков.
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