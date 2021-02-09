Стрелков предрёк силовую зачистку Донбасса

Украина готовится к силовой зачистке ДНР и ЛНР, а также к проведению полномасштабной войны с Россией. Об этом рассказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Так он прокомментировал антитеррористические учения СБУ, которые сейчас проходят в Харькове.