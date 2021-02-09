Пекин - Брюсселю: рекомендуем независимость от Вашингтона

Европа в очередной раз оказалась между молотом и наковальней. Однако если в США привычно оказывают политическое давление на ЕС, требуя "не дружить" с Китаем, то из Пекина звучит чуть иная риторика.

По данным Politico, в Пекине стали "играть" намного тоньше и советуют Брюсселю "оставаться независимым и автономным". С заявлением об этом выступил министр иностранных дел Китая Ван И. Европе намекают: "протекторат" США зашёл слишком далеко и превращает ЕС в "американский клуб".

При этом СЩА "давят" и на ЕС, и на Китай: несмотря на то, что от администрации Байдена ожидали смягчения политики в отношении Китая, президент США готов к новому раунду "конкурентных войн". Как сообщил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, политика Трампа по отношению к Китаю была "в целом верной" и будет продолжена, пусть и в изменённом виде.

Интересно, что методы Китая, похоже, дают эффект: канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поспешили опровергнуть идею о том, что Париж и Берлин присоединятся к какому-либо демократическому альянсу под руководством США против Китая

"Пока Китай и ЕС будут проводить политику независимо и автономно с точки зрения общих интересов, будут большие достижения. Хорошим примером является всеобъемлющее инвестиционное соглашение между Китаем и ЕС", — уточнили в МИД Китая.

Брюсель, таким образом, снова оказался на перепутье: "прогнуться" под изменчивый мир США или подождать, а затем продолжить работу с Китаем…