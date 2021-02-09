Недавнее заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука противоречит Минским соглашениям.

Об этом сообщили в МИД ЛНР. Напомним, Кравчук призвал украинских военных отвечать "выстрелом на выстрел".

"Следующая фраза Леонида Макаровича Кравчука — "на каждый выстрел отвечать выстрелом" — противоречит не только всей логике мирных переговоров, но и документу, собственноручно подписанному его предшественником в роли полномочного представителя Украины в контактной группе Леонидом Даниловичем Кучмой в июле прошлого года о допмерах", — сказано в сообщении.