США организуют для Украины "холодильную помощь"

Вашингтон снова поможет Киеву: на этот раз украинцы получат холодильное оборудование для хранения вакцин от коронавируса.

Как передаёт канал "Суспильне", о помощи для Киева рассказала временно поверенный в делах США на Украине Кристина Квин. Дипломат отметила, что вакцина достаточно чувствительна к температурам, хранится при -70 градусах и перевозится в особых рефрижераторах.

"Мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы после прибытия вакцины на место, она оставалась в безопасности", — уточнила Квин.

Напомним, что Владимир Зеленский по-прежнему игнорирует возможности по поставке "Спутника V", предпочитая работу с вакцинами западного производства.

Как стало известно, он успел пообщаться с директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой, который пообещал украинскому президенту поставить вакцины "как можно скорее".