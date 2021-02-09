Вашингтон снова поможет Киеву: на этот раз украинцы получат холодильное оборудование для хранения вакцин от коронавируса.
Как передаёт канал "Суспильне", о помощи для Киева рассказала временно поверенный в делах США на Украине Кристина Квин. Дипломат отметила, что вакцина достаточно чувствительна к температурам, хранится при -70 градусах и перевозится в особых рефрижераторах.
"Мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы после прибытия вакцины на место, она оставалась в безопасности", — уточнила Квин.
Напомним, что Владимир Зеленский по-прежнему игнорирует возможности по поставке "Спутника V", предпочитая работу с вакцинами западного производства.
Как стало известно, он успел пообщаться с директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой, который пообещал украинскому президенту поставить вакцины "как можно скорее".
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