"Япония моргнёт первой": жители страны обсуждают островной спор с КНР

Продолжается история со спорными островами Сенкаку (Дяоюйдао), на которые претендуют Китай и Япония. По мнению Токио, Пекин в очередной раз провоцирует проблемы, разрешая своим судам заходить в японские воды.

Напомним, что ранее в КНР приняли спорный закон, согласно которому береговая охрана страны может стрелять по судам, "незаконно заходящим в китайские воды". В Токио стали опасаться открытых столкновений и нападений на свои рыболовецкие суда.

"Патрулирование и правоприменительная деятельность Пекина в водах возле спорных островов являются законными мерами, принятыми Китаем для защиты суверенитета", — заявил для СМИ официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Токио по-прежнему не согласен с такой точкой зрения: по дипломатическим каналам японцы выразили китайцам протест в связи с очередными инцидентами, произошедшими в субботу.

Что думают о "китайской руке" в регионе жители Японии? Благодаря сайту JapanToday мы можем об этом узнать.

"Япония моргнёт первой"

"В этой игре Япония моргнёт первой", — уверен kurisupisu.

"Сложная проблема"

"Из Википедии: "…обнаружение потенциальных подводных запасов нефти в этом районе в 1968 году послужило катализатором для дальнейшего интереса к спорным островам". Что ж, теперь всё стало немного яснее и сложнее… Это не просто национальное эго, это национальная жадность и значительно более сложная проблема", — пишет William Bjornson.

"Без упора на историю"

"Исторические факты больше не имеют значения, как и в случае с Тайванем. Япония в большой опасности, и власти либо не видят этого, либо ничего не могут с этим поделать. Китай, десятилетиями получавший выгоду от кражи японских ноу-хау и технологий, а также от японских инвестиций, теперь просто ищет повод для начала войны и оккупации территорий других стран", — рассказывает ebisen.

"А верит ли Япония"

"Если Токио действительно верит, что острова принадлежат Японии, тогда им следует строить отели для туристов! Может быть, они могли бы "оживить" территории символическим присутствием полиции или военных, усиленным дюжиной чемпионов по сумо! Если Токио не в состоянии сделать это, то всему миру понятно: территория действительно спорная", — комментирует Hiro S Nobumasa.

"Хулиганы подумают дважды"