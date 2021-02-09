Блинкен - об инциденте с Навальным: оценим, изучим, примем меры

Громкое заявление из Вашингтона: там продолжают считать, что в попытках устранить Навального Россия применила химическое оружие. США пообещали России принять "надлежащие меры".

Заявление по поводу Навального сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Выступая на CNN, он обрисовал ситуацию: на данный момент в США проверяют информацию и консультируются с другими странами. Ситуация с Навальным "и всеми, кто решил отстаивать свои права", очень волнует американцев.

"[Инцидент с Навальным] является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, других обязательств, которые имеет Россия, это нарушает санкции Конгресса. Мы проводим оценку, крайне внимательно изучаем этот вопрос, и, когда мы получим результаты, примем надлежащие меры", — заявил Блинкен.

Напомним, что ранее соратники Навального продолжили его "дело" и обсудили ситуацию с представителям Польши. В онлайн-конференции также приняли участие эксперты Канады, Украины и Великобритании, все они обсуждали варианты санкций против России.