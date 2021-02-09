Несмотря на критику как в США, так и в других странах, кое в чём Дональд Трамп всё же оказался прав. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил: несмотря на все "ляпы", Трамп выбрал верный курс в отношении Китая.
Для журналистов CNN Блинкен отметил: несмотря на то, что по итогам своей работы Трамп так и не реализовал выбранную стратегию максимально эффективно, общий вектор работы с Пекином был верным.
"Из справедливости к президенту Трампу нужно сказать, что он был прав, придерживаясь более жёсткого подхода в отношении Китая.
Это была верная тактика, хотя то, как он её реализовывал, в моём понимании выходит далеко за границы дозволенного. Но базовый принцип был верным", — сообщил Блинкен.
Далее он отметил: в Вашингтоне продолжат работу с Китаем "с позиции силы" вне зависимости от того, на каких принципах получится её выстроить.
"Мы должны выстраивать подход к Китаю с позиции силы вне зависимости от того, будут ли эти отношения базироваться на принципе противостояния, конкуренции или сотрудничества", — сообщил Блинкен.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.