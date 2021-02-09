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Госсекретарь США объяснил, в каком вопросе Трамп был прав

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Несмотря на критику как в США, так и в других странах, кое в чём Дональд Трамп всё же оказался прав. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил: несмотря на все "ляпы", Трамп выбрал верный курс в отношении Китая.

Госсекретарь США объяснил, в каком вопросе Трамп был прав

Для журналистов CNN Блинкен отметил: несмотря на то, что по итогам своей работы Трамп так и не реализовал выбранную стратегию максимально эффективно, общий вектор работы с Пекином был верным.

"Из справедливости к президенту Трампу нужно сказать, что он был прав, придерживаясь более жёсткого подхода в отношении Китая.

Это была верная тактика, хотя то, как он её реализовывал, в моём понимании выходит далеко за границы дозволенного. Но базовый принцип был верным", — сообщил Блинкен.

Далее он отметил: в Вашингтоне продолжат работу с Китаем "с позиции силы" вне зависимости от того, на каких принципах получится её выстроить.

"Мы должны выстраивать подход к Китаю с позиции силы вне зависимости от того, будут ли эти отношения базироваться на принципе противостояния, конкуренции или сотрудничества", — сообщил Блинкен.

Автор: Константин Шапров
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