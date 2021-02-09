Высказывание Владимира Зеленского о российской вакцине от коронавируса остаётся в центре внимания. Прокомментировать "вопрос с кроликами" решил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Напомним, что украинский президент снова попробовал объяснить, чем вызвано нежелание Киева покупать для украинцев "Спутник V". По мнению властей, российская вакцина не сопровождается достаточным количеством нужных данных о её безопасности, а граждане Украины "не подопытные кролики".
В своём профиле Telegram Пушков назвал заявление Зеленского "смехотворным" и подчеркнул: случай лишь показывает, что Зеленский разбирается лишь в юморе.
"Зеленский не специалист ни в чём, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны.
К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы, что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев — российское "гибридное оружие"?", — написал сенатор.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.