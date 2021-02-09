Пушков о комментарии Зеленского про вакцины: смехотворно и близоруко

Высказывание Владимира Зеленского о российской вакцине от коронавируса остаётся в центре внимания. Прокомментировать "вопрос с кроликами" решил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Напомним, что украинский президент снова попробовал объяснить, чем вызвано нежелание Киева покупать для украинцев "Спутник V". По мнению властей, российская вакцина не сопровождается достаточным количеством нужных данных о её безопасности, а граждане Украины "не подопытные кролики".

В своём профиле Telegram Пушков назвал заявление Зеленского "смехотворным" и подчеркнул: случай лишь показывает, что Зеленский разбирается лишь в юморе.