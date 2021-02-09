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Пушков о комментарии Зеленского про вакцины: смехотворно и близоруко

Мир

Высказывание Владимира Зеленского о российской вакцине от коронавируса остаётся в центре внимания. Прокомментировать "вопрос с кроликами" решил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков о комментарии Зеленского про вакцины: смехотворно и близоруко

Напомним, что украинский президент снова попробовал объяснить, чем вызвано нежелание Киева покупать для украинцев "Спутник V". По мнению властей, российская вакцина не сопровождается достаточным количеством нужных данных о её безопасности, а граждане Украины "не подопытные кролики".

В своём профиле Telegram Пушков назвал заявление Зеленского "смехотворным" и подчеркнул: случай лишь показывает, что Зеленский разбирается лишь в юморе.

"Зеленский не специалист ни в чём, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны.

К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы, что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев — российское "гибридное оружие"?", — написал сенатор.

Автор: Константин Шапров
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