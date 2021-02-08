Картофельное пюре является одним из самых популярных блюд.
Несмотря на то, что это блюдо довольное просто приготовить, британский шеф-повар Маркус Уоринг утверждает, что многие в процессе приготовления пюре допускают определённые ошибки, сообщает ToDay News Ufa.
Он рекомендует нарезать нарезать картофель на достаточно одинаковые по размеру кусочки, иначе гарнир может получиться водянистым и безвкусным.
Также Уоринг советует отваривать картофель в подсоленной воде на небольшом огне, чтобы не получилось так, что верхний контур уже проварился, а середина продукта осталась сырой.
Также шеф-повар рекомендует освобождать кастрюлю от воды и в течение пяти минут подержать там картофель. Заем в кастрюлю нужно добавить сливочное масло, сыр или зелень, а также другие приправы по вкусу. Всё это следует делать, пока картофель не остыл.
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