Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре

Картофельное пюре является одним из самых популярных блюд.

Несмотря на то, что это блюдо довольное просто приготовить, британский шеф-повар Маркус Уоринг утверждает, что многие в процессе приготовления пюре допускают определённые ошибки, сообщает ToDay News Ufa.

Он рекомендует нарезать нарезать картофель на достаточно одинаковые по размеру кусочки, иначе гарнир может получиться водянистым и безвкусным.

Также Уоринг советует отваривать картофель в подсоленной воде на небольшом огне, чтобы не получилось так, что верхний контур уже проварился, а середина продукта осталась сырой.

Также шеф-повар рекомендует освобождать кастрюлю от воды и в течение пяти минут подержать там картофель. Заем в кастрюлю нужно добавить сливочное масло, сыр или зелень, а также другие приправы по вкусу. Всё это следует делать, пока картофель не остыл.