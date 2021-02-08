Совет для Киева: вакцинация пройдёт успешнее, если вспомнить Элвиса

Необычную параллель провёл глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас. Политик уверен, что для Киева важно осознать: население не будет доверять властям в вопросах вакцинирования "просто так", придётся поработать.

В ходе конференции, прошедшей восьмого февраля, Маасикас сообщил: в целом на Украине не только от коронавируса, но и от некоторых других болезней вакцинируется слишком малая часть населения. Отчасти это вызвано как раз нехваткой доверия.

"Чтобы вакцинировать от коронавируса достаточное количество людей, нужно изрядно потрудиться руководителям страны… Вакцинирование имеет смысл только тогда, когда в обществе будет достаточно высокий процент тех, кто был вакцинирован", — уверен посол.

Затем Маасикас привёл в пример Элвиса Пресли, который известен в том числе вакцинацией в прямом эфире. После того, как Пресли сделали прививку (от полиомиелита), был зафиксирован бурный рост желающих сделать такую же.