"Ковид-казус": французы верят руководству ЕС больше, чем правительству

Удивительные данные пришли от экспертов Harris Interactive / Euros Agency: оказывается, жители Франции в "ковидном" вопросе верят руководству ЕС больше, чем собственным властям.

Парадоксы французской логики оказались следующими: в Harris Interactive / Euros Agency спросили жителей страны, кому те скорее доверили бы проведение вакцинации. По данным Politico, на выбор было два варианта: властям Франции и властям ЕС, голоса распределились так:

52% доверили бы вакцинацию властям ЕС;

45% доверили бы вакцинацию властям Франции.

Французское правительство, к слову, уже не раз подвергалось критике из-за заминок в планах вакцинации. Страна всё ещё отстает от большинства "коллег" по ЕС, что не замедлило сказаться на другом рейтинге:

69% опрошенных верят информации о коронавирусе от местных властей;

63% опрошенных верят информации о коронавирусе от ВОЗ;

50% опрошенных верят информации о коронавирусе от частных фармацевтических компаний.

При этом 77% опрошенных признались, что у них есть опасения по поводу того, как именно власти Франции проводят вакцинационную кампанию.