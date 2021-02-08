Удивительные данные пришли от экспертов Harris Interactive / Euros Agency: оказывается, жители Франции в "ковидном" вопросе верят руководству ЕС больше, чем собственным властям.
Парадоксы французской логики оказались следующими: в Harris Interactive / Euros Agency спросили жителей страны, кому те скорее доверили бы проведение вакцинации. По данным Politico, на выбор было два варианта: властям Франции и властям ЕС, голоса распределились так:
Французское правительство, к слову, уже не раз подвергалось критике из-за заминок в планах вакцинации. Страна всё ещё отстает от большинства "коллег" по ЕС, что не замедлило сказаться на другом рейтинге:
При этом 77% опрошенных признались, что у них есть опасения по поводу того, как именно власти Франции проводят вакцинационную кампанию.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?