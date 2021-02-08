Продление ДСНВ: комментарий папы Римского

Продление Россией и США ДСНВ оказалось настолько важным событием, что комментарием о нём поделился даже папа Римский. По его мнению, итоговый вариант соглашения стал "обнадёживающим сигналом".

Напомним, что продление документа устроили весьма оперативно: третьего февраля стало известно, что ДСНВ будет функционировать до пятого февраля 2026 года. Принцип продления — "as is", то есть без изменений.

"Нет недостатка в обнадёживающих сигналах, таких как вступление несколько дней назад в силу Договора о запрещении ядерного оружия, а также продление ещё на пять лет ДСНВ", — сообщил Франциск, выступая на встрече с руководителями дипломатических миссий при Святом престоле.

По мнению Франциска, нужно продолжать работу и переносить "усилия в области разоружения" в том числе на химические и обычные виды оружия.