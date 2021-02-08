Диалог с Россией необходим Европе, поэтому глава евродипломатии Жозеп Боррель не сожалеет о своём визите в Москву. Об этом сообщил его представитель Питер Стано.
"Конечно, он не сожалеет, что он посетил Москву. Дипломатия подразумевает взаимодействие, в том числе со сложными партнерами", — отметил он.
Напомним, рабочий визит Борреля в российскую столицу проходил с 4 по 6 февраля.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?