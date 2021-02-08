Боррель не сожалеет о своём визите в Москву

Диалог с Россией необходим Европе, поэтому глава евродипломатии Жозеп Боррель не сожалеет о своём визите в Москву. Об этом сообщил его представитель Питер Стано.

"Конечно, он не сожалеет, что он посетил Москву. Дипломатия подразумевает взаимодействие, в том числе со сложными партнерами", — отметил он.

Напомним, рабочий визит Борреля в российскую столицу проходил с 4 по 6 февраля.