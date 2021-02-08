Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков считает, что блокировка российских телеканалов в Латвии не идёт на пользу стране. По его мнению, это создаёт дополнительные риски для безопасности республики.
Напомним, ранее в Латвии приняли решение ограничить трансляцию телеканала "Россия-РТР" с 15 февраля сроком на один год.
"Государство не способно говорить с русскоязычными жителями страны, они не верят государству, не слушают его. А государство сначала закрывало службы новостей на русском языке на частных и общественных каналах. А сейчас начали закрываться и каналы на русском.
После того, как из эфира станут пропадать популярные каналы на русском, русскоязычные не начнут массово смотреть LTV1 и слушать LR1. Русскоязычные начнут смотреть свои любимые каналы с помощью других технических решений из серии kartina. tv. И еще меньше потреблять продукцию местных СМИ", — написал политик в Facebook.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?