Нилу Ушакову не понравилась блокировка российских телеканалов в Латвии

Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков считает, что блокировка российских телеканалов в Латвии не идёт на пользу стране. По его мнению, это создаёт дополнительные риски для безопасности республики.

Напомним, ранее в Латвии приняли решение ограничить трансляцию телеканала "Россия-РТР" с 15 февраля сроком на один год.