"Перестройка" добралась до Кубы: у властей нет выбора

Кризис, вызванный пандемией коронавирусом, а также очередные американские санкции не оставили Гаване выбора. На Кубе стартует "перестройка по-кубински", в результате которой страна наконец уйдёт от государственной монополии на бизнес.

Как пишут журналисты Financial Times, "кубинская перестройка" стартует с масштабного "распахивания дверей" для частного бизнеса.

Если раньше бизнесмены Кубы могли попробовать свои силы лишь в 124 отраслях, то теперь им "откроют" около двух тысяч. Мера должна в значительной мере оживить сектор частного предпринимательства: пока на Кубе всего 600 тысяч предпринимателей.

Действовать решительно властям пришлось из-за "обвала" старой системы: начался дефицит товаров, сопровождавшийся снижением курса национальной валюты и ростом безработицы. Экономика страны "просела" на 11%, при этом средняя зарплата составила около 30 долларов в месяц.