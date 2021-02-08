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Глава Киргизии призвал чиновников не вешать его портреты в кабинетах

Мир » Бывший СССР

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал чиновников не вешать в своих кабинетах его портреты. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

"Президент Садыр Жапаров считает, что на данный момент он пока еще ничего не сделал для качественного улучшения жизнедеятельности наших граждан. Поэтому он рекомендует всем органам государственной власти воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях", — отметила представитель президента.

Жапаров одержал победу на президентских выборах в январе текущего года, набрав 79% голосов.

Автор: Алексей Корнеев
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