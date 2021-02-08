Новым заявлением поделился в Twitter МИД Великобритании. По мнению экспертов ведомства, и властям, и жителям Белоруссии пора бы "определиться".
В заявлении, представленном в видеоформате (выступала замминистра иностранных дел Венди Мортон), Минску даже не намекнули, а прямым текстом заявили: ситуация не может тянуться долго, надо что-то решать.
"Жителям и властям Белоруссии пришло время определиться со своим будущим. Потому что такая ситуация не сможет тянуться долго.
В настоящее время сотни оппозиционеров и активистов находятся в тюремном заключении, многие противники режима были вынуждены покинуть страну, общество накалено.
Мы призывам жителей, оппозицию и власть республики провести широкий полномасштабный диалог", — сообщила Мортон.
Лондон, напоминает чиновник, конечно же выступит в поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Однако и другим странам не стоит закрывать глаза — ситуация в Белоруссии является "историческим моментом".
"Мы не должны закрывать глаза на то, что происходит у наших восточных соседей.
Польша переживала подобный опыт в конце 1980-х, и мы призываем европейцев помогать протестующим в Белоруссии, подобному тому, как Европа помогала борцам с коммунистическими режимами в Польше, Чехословакии, Венгрии и Румынии 30 лет назад", — резюмировала Мортон.
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