Великобритания посоветовала Белоруссии "определиться со своим будущим"

Новым заявлением поделился в Twitter МИД Великобритании. По мнению экспертов ведомства, и властям, и жителям Белоруссии пора бы "определиться".

В заявлении, представленном в видеоформате (выступала замминистра иностранных дел Венди Мортон), Минску даже не намекнули, а прямым текстом заявили: ситуация не может тянуться долго, надо что-то решать.

"Жителям и властям Белоруссии пришло время определиться со своим будущим. Потому что такая ситуация не сможет тянуться долго. В настоящее время сотни оппозиционеров и активистов находятся в тюремном заключении, многие противники режима были вынуждены покинуть страну, общество накалено. Мы призывам жителей, оппозицию и власть республики провести широкий полномасштабный диалог", — сообщила Мортон.

Лондон, напоминает чиновник, конечно же выступит в поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Однако и другим странам не стоит закрывать глаза — ситуация в Белоруссии является "историческим моментом".