Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершил визит в Москву для нового витка санкционной войны с Россией.

Такое мнение РИА "Новости" высказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

"На самом деле очевидно, что визит изначально задумывался как повод для нового витка санкционной войны с Россией. С этим было связано и требование организовать встречу с Алексеем Навальным, которое само по себе является грубым вмешательством во внутренние дела РФ", — отметила политик.