Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершил визит в Москву для нового витка санкционной войны с Россией.
Такое мнение РИА "Новости" высказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
"На самом деле очевидно, что визит изначально задумывался как повод для нового витка санкционной войны с Россией. С этим было связано и требование организовать встречу с Алексеем Навальным, которое само по себе является грубым вмешательством во внутренние дела РФ", — отметила политик.
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