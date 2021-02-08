Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет вакцинироваться от коронавируса вместе с военными, когда страна получит миллион доз вакцины AstraZeneca.

Украинский лидер отметил, что готов пройти вакцинацию в прямом эфире.

"Буду обязательно вакцинироваться. Я готов сразу. Но я считаю, что это не очень правильно, если первая часть у нас будет немного более 100 тысяч доз для наших медиков, которые контактны с инфицированными коронавирусом.

Я не брал бы эту первую вакцину. Но готов в прямом эфире, как угодно. Но точно буду вакцинироваться с нашими военными, как главнокомандующий. Это будет на втором этапе, когда мы получим миллион доз", — пояснил Зеленский.