Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет вакцинироваться от коронавируса вместе с военными, когда страна получит миллион доз вакцины AstraZeneca.
Украинский лидер отметил, что готов пройти вакцинацию в прямом эфире.
"Буду обязательно вакцинироваться. Я готов сразу. Но я считаю, что это не очень правильно, если первая часть у нас будет немного более 100 тысяч доз для наших медиков, которые контактны с инфицированными коронавирусом.
Я не брал бы эту первую вакцину. Но готов в прямом эфире, как угодно. Но точно буду вакцинироваться с нашими военными, как главнокомандующий. Это будет на втором этапе, когда мы получим миллион доз", — пояснил Зеленский.
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