В Киеве местные жители вышли на акцию протеста против закрытия трёх телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Протестующие собрались у конгрессно-выставочного центра "Парковый". Сегодня там проходит форум "Украина 30" с участием президента Владимира Зеленского.
"В Киеве устроили акцию протеста из-за закрытия телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Люди протестуют возле конгрессно-выставочного центра "Парковый", где сейчас проходит форум "Украина 30", — сообщают журналисты.
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