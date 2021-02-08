В Киеве проходит протест против закрытия телеканалов

В Киеве местные жители вышли на акцию протеста против закрытия трёх телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Протестующие собрались у конгрессно-выставочного центра "Парковый". Сегодня там проходит форум "Украина 30" с участием президента Владимира Зеленского.