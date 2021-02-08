Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершил двухдневный визит в Москву, в ходе которого встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, общественниками и академическим сообществом.

Евродепутат от Эстонии Рихо Террас планирует передать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором потребует немедленной отставки Борреля.

"В настоящее время уже более 20 сторонников, включая очень важных людей. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии", — пояснил Террас.