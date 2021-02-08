Эффект McKinsey: как консультанты "захватили" Францию

Для жителей Франции человек, занимающий государственный пост, считается примером для подражания. Это своего рода Джеймс Бонд мира политики: уверенный, честный, непоколебимый в своих убеждениях.

Но в последнее время пресса начала замечать интересный факт: вместо нового поколения госслужащих во властных коридорах становится всё больше так называемых внешних консультантов.

Это люди из всемирно известных консультационных команд вроде McKinsey, Accenture, BCG и Capgemini, и они получают всё более весомые роли во французской политике.

По данным Европейской федерации ассоциаций управленческих консультантов (FEACO), работа в государственном секторе составила почти 10 процентов (657 млн евро) доходов французских консалтинговых компаний в 2018 году.

Также с 30 ноября 2020 года McKinsey & Company было поручено спасти развёртывание вакцинации в стране за 3,4 млн евро, при этом ещё 600 000 евро пришлось отдать за создание специальной контрольной группы в Public Health France, агентстве здравоохранения страны.

"Вообще говоря, найм консалтинговых фирм меня не слишком шокирует. Но нормально ли, что текущая администрация не может выполнять функции, которые передаёт консультантам?", — задаётся вопросом депутат Вероник Луважи.

При этом вышеуказанные суммы — лишь верхушка айсберга: точных данных о том, чем именно, на какие деньги с чьей подачи в стране занимаются "консультанты", нет, похоже, ни у кого.