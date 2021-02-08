Не враг, а конкурент: Байден уточнил, как будет работать с Китаем

Отношения Китая и США станут чуть лучше, чем при Трампе, но это не значит, что можно говорить о "дружбе". Скорее речь идёт о смене агрессивной риторики и "санкционных пулемётов" на конкуренцию и соперничество в рамках хоть каких-то, но "правил".

Рассказать о том, как Вашингтон планирует вести дела с Пекином, решил лично Байден. Выступая для CBS News, президент США отметил: с Си Цзиньпинем ему "есть о чём поговорить".

"Я всё время ему говорил, что у нас не должно быть конфликта. Но конкуренция никуда не денется. Я не буду работать с Китаем так, как Трамп. Мы собираемся сосредоточиться на "международных правилах дорожного движения", — рассказал Байден.

Эксперты издания Politico отмечают: то, как администрация продвигается вперёд в "китайском вопросе" в первые свои месяцы, определит вектор работы с Китаем в будущем.

На этом фоне стоит вспомнить любопытный факт: будучи вице-президентом, Байден больше всего работал именно с Си Цзиньпинем.