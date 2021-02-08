Япония ответила на очередную провокацию Китая "решительным протестом"

Оперативно ответили на очередную провокацию Пекина в Токио: японские дипломаты напомнили китайским коллегам о принадлежности островов Сенкаку.

Как оказалось, ранее (шестого и седьмого февраля) китайские суда снова совершили вход в японские воды, направившись к рыболовным судам Японии. К счастью, "рыболовов" защищала японская береговая охрана, которая и попросила китайцев покинуть зону "территориальных вод" Японии.

"Шестого и седьмого февраля мы по дипломатическим каналам направили решительный протест китайской стороне", — заявил для СМИ генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

Политик отметил, что в будущем наблюдение за спорной зоной будет расширено, и подчеркнул: в Токио готовы работать с Пекином по данному вопросу.

Напомним, что в январе 2021 года из Токио пообещали Пекину "принять меры", если провокации будут продолжаться.